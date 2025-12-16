Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт по туризму дала советы по выбору направления для новогоднего путешествия

Эксперт по туризму дала советы по выбору направления для новогоднего путешествия
Куда поехать на каникулах
Комментарии

Важно определиться с тем, какой вид отдыха вы предпочитаете. Основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова рассказала «Чемпионату», как выбрать направления для новогоднего путешествия. По её словам, если хочется поплавать в тёплом океане и расслабиться на пляже с белоснежным песком, стоит обратить внимание на Мальдивы. Отели там на Новый год готовят особые программы: от торжественных гала-ужинов до тематических вечеринок.

Также отличным выбором станут ОАЭ. Зимой вода здесь прогревается до комфортных 24-27 градусов, а богатый выбор люксовых отелей, развлечений и высокий уровень сервиса делают направление особенно популярным у российских туристов.

«Если вам не близок пляжный отдых и хочется получить уникальные впечатления, стоит присмотреться к путешествиям в Антарктиду. Это возможность увидеть величественные айсберги, ледники, колонии пингвинов, китов и тюленей и почувствовать себя настоящим первооткрывателем. Существуют маршруты с проживанием в научных кемпах на континенте или в гостевых домиках», — посоветовала эксперт.

Любителям горнолыжных курортов понравится на Красной Поляне. Ещё один отличный вариант для отдыха с детьми внутри страны — Великий Устюг. И, наконец, стоит рассмотреть и Горный Алтай с его живописными пейзажами.

Комментарии
