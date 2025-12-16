Эксперт по туризму дала советы по выбору направления для новогоднего путешествия

Важно определиться с тем, какой вид отдыха вы предпочитаете. Основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова рассказала «Чемпионату», как выбрать направления для новогоднего путешествия. По её словам, если хочется поплавать в тёплом океане и расслабиться на пляже с белоснежным песком, стоит обратить внимание на Мальдивы. Отели там на Новый год готовят особые программы: от торжественных гала-ужинов до тематических вечеринок.

Также отличным выбором станут ОАЭ. Зимой вода здесь прогревается до комфортных 24-27 градусов, а богатый выбор люксовых отелей, развлечений и высокий уровень сервиса делают направление особенно популярным у российских туристов.

«Если вам не близок пляжный отдых и хочется получить уникальные впечатления, стоит присмотреться к путешествиям в Антарктиду. Это возможность увидеть величественные айсберги, ледники, колонии пингвинов, китов и тюленей и почувствовать себя настоящим первооткрывателем. Существуют маршруты с проживанием в научных кемпах на континенте или в гостевых домиках», — посоветовала эксперт.

Любителям горнолыжных курортов понравится на Красной Поляне. Ещё один отличный вариант для отдыха с детьми внутри страны — Великий Устюг. И, наконец, стоит рассмотреть и Горный Алтай с его живописными пейзажами.

