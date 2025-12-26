Скидки
Символический «Забег обещаний» пройдёт по всей России 1 января

На старт выйдут тысячи бегунов из разных уголков страны. 1 января в 12:00 по всей России пройдёт масштабный «Забег обещаний». К челленджу присоединились уже 134 города. Участников ждёт дистанция протяжённостью 2026 метров — символ обещаний и веры в себя.

Главная особенность старта — отсутствие таймеров и соревнования. «Забег обещаний» должен стать борьбой с самим собой. Для участия необходимо зарегистрироваться. 1 января на точке сбора нужно найти волонтёров или лидера забега.

Важная часть события — дать себе какое-либо обещание на 2026 год. Его нужно вписать в свободном поле стартового номера. Обещание может быть любым, необязательно спортивным, но значимым для вас.

