Благотворительный «Новогодний забег» пройдёт в Краснодаре 1 января
«Новогодний забег»
Комментарии

Это классная возможность начать год активно. 1 января в Краснодаре пройдёт благотворительный «Новогодний забег», принять участие в котором могут все желающие. Организаторы подготовили для участников две дистанции на выбор. Свои силы попробуют как взрослые, так и юные спортсмены.

Дистанции

  • 2,6 км — карнавальный забег в костюмах. Общий массовый старт по центру города.
  • 2,6 км — северная ходьба. Для участия в старте нужно иметь специальные палки для скандинавской ходьбы.
  • 26 км — забег по городу за пейсмейкерами на темп 5:30, 6:00 и 7:00.
  • Онлайн-забег (2,6 или 26 км)— участие в любой точке мира. Подходит для тех, кто уезжает на праздники или живёт не в Краснодаре.

Все собранные средства организаторы направят на помощь 18-летней спортсменке Валерии Аверченковой. Она занимается лёгкой атлетикой и выступает в прыжках в длину. Несмотря на отсутствие зрения, Лера — победитель и призёр первенств и чемпионатов России.

