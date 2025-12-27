Скидки
Новости

Новогодний забег «Пельменный кубок» пройдёт в Удмуртии 4, 5 и 9 января

Новогодний забег «Пельменный кубок» пройдёт в Удмуртии 4, 5 и 9 января
«Пельменный кубок»
На финише участников будет ждать тарелка вкусных пельменей, а победителям вручат целые тазики. «Пельменный кубок» будет проводиться в течение трёх дней. Каждый новый соревновательный день забег будет стартовать в разных городах:

  • 4 января — первый этап в Сарапуле;
  • 5 января — второй этап в Воткинске;
  • 9 января — третий этап (финал) в Ижевске.
Участники могут попробовать свои силы на дистанциях 5, 8, 10, 15 км. Для детей организаторы подготовили старты на 400 и 800 м. Также доступен корпоративный зачёт (3 по 5 км).

В финальный день будет проводиться розыгрыш ценных призов и подарков в формате лотереи для тех участников, которые пройдут дистанции все три дня. По итогам среди участников на длинных дистанциях (8 км, 10 км, 15 км) будет определяться 10 лучших спортсменов отдельно среди мужчин и отдельно среди женщин. Они получат денежные призы.

