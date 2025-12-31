Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Второй этап триатлонных соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 4 января

Второй этап триатлонных соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 4 января
Триатлонные соревнования Trikotlet Indoor
Комментарии

Это часть большой зимней триатлонной лиги, где каждый старт приближает спортсменов к финальному подведению итогов и распределению наград по сумме очков. 4 января в Кемерове пройдёт второй этап соревнований Trikotlet Indoor.

В этот раз участников ждёт:

  • 15 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции;
  • 20 минут велогонки — на велостанках под энергичный саундтрек;
  • 5 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции в реальном времени.

Всего в формате суперсерии Trikolet Indoor — 5 стартов, которые проходят в первое воскресенье месяца (ноябрь — апрель). Организаторы подготовили индивидуальные старты по расписанию. Результаты фиксируются в единую таблицу и кумулятивный зачёт по очкам. Подведение итогов пройдёт после финальных соревнований в апреле.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Чем грозит недостаток жиров в питании и где их искать?
Чем грозит недостаток жиров в питании и где их искать?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android