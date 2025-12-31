Второй этап триатлонных соревнований Trikolet Indoor пройдёт в Кемерове 4 января

Это часть большой зимней триатлонной лиги, где каждый старт приближает спортсменов к финальному подведению итогов и распределению наград по сумме очков. 4 января в Кемерове пройдёт второй этап соревнований Trikotlet Indoor.

В этот раз участников ждёт:

15 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции;

20 минут велогонки — на велостанках под энергичный саундтрек;

5 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции в реальном времени.

Всего в формате суперсерии Trikolet Indoor — 5 стартов, которые проходят в первое воскресенье месяца (ноябрь — апрель). Организаторы подготовили индивидуальные старты по расписанию. Результаты фиксируются в единую таблицу и кумулятивный зачёт по очкам. Подведение итогов пройдёт после финальных соревнований в апреле.

