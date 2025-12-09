Врач предупредила об опасности переедания мандаринов в праздники

Важно соблюдать умеренность. Аллерголог-иммунолог медицинского центра «UNI Клиник» Елена Нор в беседе с «Чемпионатом» объяснила, к чему может привести переедание мандаринов.

Специалист подчёркивает, что главную опасность представляет не сам фрукт, а индивидуальная реакция организма. Для ребёнка с аллергией на цитрусовые даже одна долька мандарина может быть опасной. Однако проблема может возникнуть и у детей без диагностированной аллергии, если они переедают.

«Мандарины — это гистаминолибераторы, то есть продукты, которые усиливают выброс гистамина в организме», — поясняет Елена Нор. При чрезмерном употреблении это может привести к так называемой «псевдоаллергической реакции»: гистамин вызывает отёк, зуд и другие симптомы, похожие на аллергию, даже если её нет.

Врач рекомендует строго соблюдать меру. Для большинства детей, у которых никогда не было реакции на цитрусовые, безопасной нормой является один мандарин в день.

