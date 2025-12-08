Психолог назвала главные причины прокрастинации

Далеко не всегда дело в лени. Психолог Екатерина Артёменко рассказала «Известиям» об истинных причинах прокрастинации. По её словам, зачастую всё дело во внутреннем конфликте.

«Попытки заставить себя действовать через силу обычно оказываются неэффективными, поскольку игнорируют истинные потребности личности. Распространённое убеждение «если человек хочет — он сделает» не отражает всей сложности психологических процессов», — сказала эксперт.

Артёменко подчеркнула, что прокрастинация возникает тогда, когда одна часть личности жаждет перемен, а другая к ним категорически не готова, опасаясь неудачи. Любопытно, что этот страх формируется в детстве.

