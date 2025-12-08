Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвала главные причины прокрастинации

Психолог назвала главные причины прокрастинации
Причины прокрастинации
Комментарии

Далеко не всегда дело в лени. Психолог Екатерина Артёменко рассказала «Известиям» об истинных причинах прокрастинации. По её словам, зачастую всё дело во внутреннем конфликте.

«Попытки заставить себя действовать через силу обычно оказываются неэффективными, поскольку игнорируют истинные потребности личности. Распространённое убеждение «если человек хочет — он сделает» не отражает всей сложности психологических процессов», — сказала эксперт.

Артёменко подчеркнула, что прокрастинация возникает тогда, когда одна часть личности жаждет перемен, а другая к ним категорически не готова, опасаясь неудачи. Любопытно, что этот страх формируется в детстве.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, чем опасно стремление быть осознанным и продуктивным
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android