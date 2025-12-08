Скидки
Эксперт назвала способы определить поддельную красную икру

Проверить качество деликатеса достаточно просто. Об этом рассказала доцент департамента техносферной безопасности Аграрно-технологического института РУДН Регина Гурина.

Ключевой тест — на упругость. Настоящая икра достаточно упруга, чтобы «подпрыгивать», если бросить несколько икринок на твёрдую поверхность. Если они размазываются — продукт некачественный. Во рту качественные икринки легко лопаются, не прилипают к зубам и не растворяются. Вкус должен быть приятным и насыщенным, без горечи, излишней солёности или химического привкуса.

В кипятке настоящая красная икра побелеет из-за сворачивания белков, при этом сама вода останется прозрачной. Если вода окрасилась — использованы красители. Если икра растворилась — это искусственная подделка, пояснила Гурина.

Отдельное внимание эксперт советует уделить выбору упаковки. Идеальный вариант — стеклянная банка: она позволяет визуально оценить содержимое (икринки должны быть цельными, однородными по размеру и цвету) и не вступает в реакцию с продуктом. Жестяная банка обеспечивает герметичность, но не даёт возможности осмотреть икру до покупки. От пластиковой тары, которая может впитывать запахи и хуже защищает от микроорганизмов, лучше воздержаться.

При изучении этикетки стоит искать отметку ГОСТ 31794-2012 и проверять состав: в нём не должно быть растительного масла, молока или обилия консервантов. Наконец, главный косвенный признак — цена. Хорошая красная икра не может стоить дёшево. Если цена значительно ниже рыночной — это почти 100-процентный признак подделки.

