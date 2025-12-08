Скидки
Lifestyle

Эксперт рассказала, как быстро выбрать подарки на праздник для близких

Эксперт рассказала, как быстро выбрать подарки на праздник для близких
Как быстро придумать подарок на Новый год
Комментарии

Если времени совсем не остаётся, стоит задуматься о покупке презента, который точно произведёт впечатление. Руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров маркетплейса Flowwow Вероника Перетягина в беседе с «Лентой.ру» рассказала, как быстро выбрать подарок для близких.

По словам эксперта, трёх дней до праздника достаточно, чтобы купить полезный гаджет для тренировок или дома. За день до события можно приобрести необычные сладости или фруктовые букеты. Вкусные презенты не только выглядят ярко, а ещё и становятся частью праздника. В преддверии Нового года популярность набирают букеты из лапника.

«Это главный новогодний тренд 2026 года, из них собирают как украшения для стола, так и праздничные венки на стену. Особенно популярны ветки пихты вида нобилис — они могут долго стоять без воды и не осыпаться. Украшают композиции засушенными апельсинами, игрушками и палочками корицы: они не только создают настроение, но и дарят приятный аромат», — сказала Перетягина.

