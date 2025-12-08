Скидки
Lifestyle Новости

Психолог перечислила темы для разговора, которые не стоит поднимать за новогодним столом

О чём не говорить за новогодним столом
Избежать неловкости поможет чуткость к собеседникам. Испанский психолог Сильвия дан Бен перечислила темы для разговора, которых следует избегать за новогодним столом. По её словам, обидеть друзей, близких или коллег легко, если задавать некрасивые вопросы.

Эксперт посоветовала оставить на другое время обсуждение незакрытых споров, проблем на работе, политических взглядов и тем, касающихся здоровья. Также стоит отказаться от вопросов, связанных с личной жизнью.

«К этому добавляются неудобные вопросы в духе: «У тебя уже есть партнёр?», «Ты думаешь завести детей?», «Ты потолстел?» или «Когда вы думаете пожениться?». Они чаще всего вызывают разногласия и дискомфорт», — сказала психолог.

