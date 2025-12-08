Психолог рассказала, в чём подвох идеальных отношений без ссор

Замалчивание переживаний и обид может больно ударить по внутреннему балансу партнёров. Психолог Елена Масолова рассказала в беседе с aif.ru, в чём подвох и недостаток отношений без ссор. По её словам, когда в паре не возникает конфликтов, происходят размытие личных границ и потеря себя.

Психолог подчеркнула, что при таком раскладе случается подавление эмоций, а один из партнёров занимает доминирующую роль. При этом внутренняя буря никуда не девается, а негатив лишь накапливается и рано или поздно выплёскивается с ещё большей силой.

«Такое поведение часто связано со страхом конфликтов, который идёт из детства. Возможно, в родительской семье ссоры были разрушительными, сопровождались криками или угрозами разрыва. Тогда ребёнок усваивает: конфликт — это опасно, его нужно избегать любой ценой», — объяснила эксперт.

