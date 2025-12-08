Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, в чём подвох идеальных отношений без ссор

Психолог рассказала, в чём подвох идеальных отношений без ссор
Чем плохи отношения без ссор
Комментарии

Замалчивание переживаний и обид может больно ударить по внутреннему балансу партнёров. Психолог Елена Масолова рассказала в беседе с aif.ru, в чём подвох и недостаток отношений без ссор. По её словам, когда в паре не возникает конфликтов, происходят размытие личных границ и потеря себя.

Психолог подчеркнула, что при таком раскладе случается подавление эмоций, а один из партнёров занимает доминирующую роль. При этом внутренняя буря никуда не девается, а негатив лишь накапливается и рано или поздно выплёскивается с ещё большей силой.

«Такое поведение часто связано со страхом конфликтов, который идёт из детства. Возможно, в родительской семье ссоры были разрушительными, сопровождались криками или угрозами разрыва. Тогда ребёнок усваивает: конфликт — это опасно, его нужно избегать любой ценой», — объяснила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эксперт объяснила, как сон в разных комнатах влияет на отношения в паре
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android