Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог назвала полезных для сердечников фрукт

Диетолог назвала полезный для сердечников фрукт
Диетолог назвала полезный для сердечников фрукт
Комментарии

На этот плод нужно обратиться внимание в зимние месяцы. Врач-диетолог Мария Брижан в разговоре с aif.ru порекомендовала сердечникам включить в рацион гранаты.

Этот сезонный фрукт содержит уникальный набор веществ, укрепляющих сердечно-сосудистую систему и защищающих организм от старения. Гранат богат антиоксидантами — эллагитаннинами, которые обладают мощным противовоспалительным действием и благотворно влияют на сердце и сосуды, пояснила диетолог. Кроме того, в плодах содержатся калий, магний, витамины С и К, а также клетчатка, улучшающая пищеварение.

Современные исследования подтверждают пользу граната: его компоненты помогают снижать давление, улучшают липидный профиль крови (включая уровень холестерина) и даже защищают клетки мозга, снижая риск болезни Альцгеймера. Отдельную роль играет вещество уролитин А, которое образуется из гранатовых антиоксидантов в кишечнике и способно укреплять иммунитет.

Диетолог также дала несколько советов по выбору спелых плодов: кожура должна быть суховатой и тонкой, плод — тяжёлым и твёрдым, а при постукивании — издавать звонкий звук.

Читайте также:
Кардиолог назвал три ранних и часто игнорируемых симптома проблем с сердцем

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android