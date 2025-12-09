Диетолог назвала полезный для сердечников фрукт

На этот плод нужно обратиться внимание в зимние месяцы. Врач-диетолог Мария Брижан в разговоре с aif.ru порекомендовала сердечникам включить в рацион гранаты.

Этот сезонный фрукт содержит уникальный набор веществ, укрепляющих сердечно-сосудистую систему и защищающих организм от старения. Гранат богат антиоксидантами — эллагитаннинами, которые обладают мощным противовоспалительным действием и благотворно влияют на сердце и сосуды, пояснила диетолог. Кроме того, в плодах содержатся калий, магний, витамины С и К, а также клетчатка, улучшающая пищеварение.

Современные исследования подтверждают пользу граната: его компоненты помогают снижать давление, улучшают липидный профиль крови (включая уровень холестерина) и даже защищают клетки мозга, снижая риск болезни Альцгеймера. Отдельную роль играет вещество уролитин А, которое образуется из гранатовых антиоксидантов в кишечнике и способно укреплять иммунитет.

Диетолог также дала несколько советов по выбору спелых плодов: кожура должна быть суховатой и тонкой, плод — тяжёлым и твёрдым, а при постукивании — издавать звонкий звук.

