Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснил, почему «тревожность» стала словом года у россиян

Психолог объяснил, почему «тревожность» стала словом года у россиян
Почему «тревожность» — слово года
Комментарии

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, внутренней гармонии и эмоциональная усталость подпирают чувство беспокойства. Психолог Илья Слободчиков рассказал «Российской Газете», почему «тревожность» стала словом 2025 года.

По словам эксперта, многие в последнее время столкнулись с разочарованностью и ощущением дисбаланса. Кроме того, ситуация осложняется негативным новостным фоном, который сказывается на самочувствии. При этом Слободчиков отметил, что справиться с повышенной тревожностью поможет поиск внутренней опоры.

«Конечно, в этом случае речь не о клинической депрессии. Растущая тревожность отражает наши социальные переживания», — уточнил эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог назвала главные причины прокрастинации
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android