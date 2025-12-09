Психолог объяснил, почему «тревожность» стала словом года у россиян

Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, внутренней гармонии и эмоциональная усталость подпирают чувство беспокойства. Психолог Илья Слободчиков рассказал «Российской Газете», почему «тревожность» стала словом 2025 года.

По словам эксперта, многие в последнее время столкнулись с разочарованностью и ощущением дисбаланса. Кроме того, ситуация осложняется негативным новостным фоном, который сказывается на самочувствии. При этом Слободчиков отметил, что справиться с повышенной тревожностью поможет поиск внутренней опоры.

«Конечно, в этом случае речь не о клинической депрессии. Растущая тревожность отражает наши социальные переживания», — уточнил эксперт.

