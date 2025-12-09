Ночной старт Monahi Night Trail пройдёт в Челябинске 13 декабря

Всех любителей бега региона ждёт впечатляющее завершение сезона. 13 декабря в Челябинске пройдёт ночной старт Monahi Night Trail. Локация — городская лыжная муниципальная база «Спортивный город». Участников ждёт две дистанции на выбор: 5 и 10 км.

Время старта:

20:30 — дистанция 10 км;

21:00 — дистанция 5 км.

На маршруте протяжённостью 10 км спортсмены стартуют от городской лыжной базы в сторону урочища «Монахи», затем двинутся к Вантовому мосту и вернутся на Тропу Исследователей до станции «Водная», завершат дистанцию через Тропу Сказок и последуют к финишу, забегая на Площадь Науки.

Участники дистанции на 5 км будут стартовать от городской лыжной базы в сторону Каменного карьера, а после двинутся в обратном направлении на Площадь Науки, финишируя на лыжной базе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Забег Crimea Winter Trail пройдёт в Крыму 13 декабря