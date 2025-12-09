Скидки
Эксперт раскрыл главный секрет при выборе новогодней ели

Комментарии

Выбор живой новогодней ёлки — целая наука. Часто покупатели ориентируются только на пышность и цвет хвои, однако это не самый надёжный критерий. Ключевой признак качественного дерева — состояние среза на стволе. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

«Отдельное внимание надо обратить на срез ствола. У только что срубленной ёлки он обычно светлый, без выраженных трещин, слегка влажный. Если же срез выглядит тёмным, пересохшим, покрытым трещинами или плотной смолистой коркой, это говорит о том, что дерево, скорее всего, срубили давно и оно уже успело потерять много влаги», — пояснил специалист.

По его словам, этот важный критерий часто упускают из виду. Тем временем именно влажный светлый срез гарантирует, что дерево будет дольше сохранять иголки и свежий аромат в тепле квартиры.

Традиционные методы оценки — проверка хвои и запаха — тоже актуальны. Свежая ель имеет устойчивый аромат, а её иголки крепко держатся на ветке, если провести по ней рукой снизу вверх.

Эксперт также рекомендует тщательно осмотреть весь ствол на предмет сколов, подозрительных пятен и следов плесени. Эти дефекты могут указывать на нарушения условий хранения дерева, что сократит его жизнь в новогодние праздники.

Комментарии
