Коллекция спортивного мерча «Чемпионата» будет представлена на показе в Москве

Главная Lifestyle Новости

Модная коллекция «Чемпионата» будет представлена на показе в Москве

Гостей ждёт яркое погружение в мир моды, где юные модели представят коллекции популярных брендов и ведущих российских дизайнеров.

В программе показы коллекций брендов «Империя детства», Аlessandro Borelli, «Чемпионат», Ирина Остапчук, Sofindy и дизайнеров эстетических видов спорта «Недели Высокой Моды в Спорте». 14 декабря в 13:00 в фудмолле «Депо.Москва» модельная школа и агентство для детей AMA Models проведёт масштабный Fashion Day.

В этот день состоится настоящее дефиле, где каждый выход на подиум превратится в мини-спектакль. Гости смогут познакомиться с актуальными тенденциями детской и подростковой моды, а также лично пообщаться с основателями и преподавателями школы. Кроме этого, для всех гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа с интерактивами и подарками от партнёров.

Ученики школы AMA Models регулярно участвуют в показах и съёмках для крупных российских брендов, а успешные выпускники получают предложения о сотрудничестве от международных компаний из Китая, Южной Кореи и Японии.

