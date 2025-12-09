Скидки
Эксперт назвала главное отличие морской соли от поваренной

Полезнее ли морская соль, чем обычная? Главное различие между ними заключается не в пользе, а в происхождении, степени обработки и вкусовых оттенках, рассказала врач-терапевт Елена Попова в беседе с aif.ru.

Специалист пояснила, что поваренная (каменная) соль добывается из подземных месторождений, глубоко очищается и состоит почти полностью из хлорида натрия. Морская же соль получается путём выпаривания воды, меньше обрабатывается и может содержать небольшие количества других минералов, таких как магний или калий, которые влияют на вкус.

Морская соль — это не суперфуд, а вопрос вкусовых предпочтений. Она может придавать блюдам более сложный оттенок из-за примесей, но с точки зрения влияния на здоровье ключевым остаётся общее количество натрия, отмечает эксперт.

Врач подчёркивает, что, согласно рекомендациям ВОЗ, вне зависимости от типа соли, её потребление не должно превышать пяти граммов в день. Для пациентов с гипертонической болезнью эта норма снижается до одного грамма. Однако в России, по данным экспертов, среднее потребление соли жителями достигает 12 граммов в сутки, что более чем в два раза превышает безопасную норму.

