Врач назвал опасные последствия длительного сна

Слишком продолжительный сон может нанести вред организму, так как во время него замедляются все физиологические процессы. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист пояснил, что при длительном сне сердце и мозг работают в минимальном режиме, а в организме накапливаются продукты обмена, которые не успевают утилизироваться и начинают действовать как токсины.

«Все должно быть в меру. Оптимальным временем считается сон продолжительностью семь-восемь часов, минимальным — четыре часа», — отметил Прокофьев. По его словам, в горизонтальном положении меняется гемодинамика (ток крови по сосудам) и нагрузка на позвоночник, что при чрезмерной продолжительности также не идёт на пользу.

