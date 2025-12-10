Эндокринолог назвал мясо с самым высоким содержанием белка и железа

Однако у продукта есть и недостатки. Как рассказал врач-эндокринолог Григорий Долгушин в беседе с NEWS.ru, конина может считаться одним из самых полезных видов мяса.

По словам эксперта, она содержит больше белка, чем любая другая разновидность мяса, включая говядину. При этом её белок усваивается организмом значительно быстрее. Кроме того, это мясо содержит в полтора раза меньше жирных кислот, чем свинина, и отличается низким уровнем холестерина.

Концентрация железа в конине в два раза выше, чем в говядине, отметил Долгушин. Её регулярное употребление помогает поддерживать необходимые показатели минерала, что особенно важно для женщин с низким гемоглобином и ферритином.

Однако у этого продукта есть и существенные недостатки. Врач обратил внимание на его специфический резкий запах и вкус, которые нравятся далеко не всем. Кроме того, конина относится к скоропортящимся продуктам, поэтому употреблять её в пищу нужно сразу после покупки.

