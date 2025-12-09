Скидки
Синоптик рассказал, придут ли обещанные морозы в Москву

Ждать ли сильных морозов и снегопадов в Москве?
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал распространившиеся в СМИ прогнозы о резком похолодании и сильных снегопадах в Москве в предстоящие выходные.

Как рассказал синоптик в беседе с «Абзацем», в субботу и воскресенье в столичном регионе не ожидается ни мощных снегопадов, ни сильных морозов до −12°C, о которых писали некоторые издания. Предстоящая неделя будет характеризоваться неустойчивой, но умеренной погодой.

В четверг и пятницу наступит кратковременное потепление до +3…+5°C днём, ожидается дождь. Такая погода полностью растопит существующий небольшой снежный покров.

Холоднее станет лишь в субботу, 13 декабря, с приходом арктической воздушной массы: ночью −2…−6°C, днём 0…−3°C. В воскресенье похолодает до −4…−9°C ночью и −3…−5°C днём. Осадки, если и будут, незначительные, условий для формирования снежного покрова не ожидается.

