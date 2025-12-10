Скидки
Диетолог назвала самый полезный вид холодца

Холодец может быть не только праздничным блюдом, но и полезной частью рациона, если приготовить его правильно. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт отметила, что ключ к полезному холодцу — в выборе мяса. Диетическим блюдом он станет, если использовать постные сорта: курицу, индейку или телячью вырезку, без добавления излишнего жира и соли. Такой холодец богат коллагеном, который поддерживает здоровье суставов и упругость кожи.

Кованова уточнила, что рецепт можно адаптировать для разных возрастных групп. Для детей оптимальным вариантом будет холодец из курицы или индейки, в то время как взрослым подойдут более насыщенные варианты из говядины или смеси разных видов мяса.

Несмотря на пользу, диетолог предостерегает от переедания. Холодец — источник белка, но его потребление должно быть умеренным. Рекомендованная порция за один раз не должна превышать 150 граммов, а суточная норма — 250 граммов.

