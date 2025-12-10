Скидки
Врач-реабилитолог предупредила об опасности новогодних экспресс-диет

Риски новогодних экспресс-диет
Попытки экстренно похудеть перед Новым годом с помощью жёстких диет могут обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Специалист объяснила, что экспресс-диеты, обещающие быстрое снижение веса на 5–15 кг, в первую очередь выводят из организма воду, а не жировые отложения. Использование мочегонных препаратов для усиления эффекта ещё больше нарушает водно-солевой баланс и может привести к необходимости медицинской помощи.

Но главная опасность, по словам Малиновской, — в обратном эффекте. Жёсткие ограничения перед праздниками провоцируют организм на интенсивное восполнение потерянного во время новогодних застолий. Вес не только быстро возвращается, но часто увеличивается в 2–3 раза по сравнению с исходным. Причём жировые отложения могут распределиться в виде особенно опасных висцеральных (внутренних) запасов в брюшной полости, что повышает риски для сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Единственным безопасным решением врач называет индивидуальную консультацию с диетологом.

