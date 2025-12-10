Скидки
Lifestyle Новости

Раскрыта неожиданная польза сала для здоровья и похудения

Раскрыта неожиданная польза сала для здоровья и похудения
Диетолог раскрыл неожиданную пользу сала
Этот продукт часто недооценивают. Как рассказал эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с изданием «Абзац», этот традиционный продукт может быть ценным элементом сбалансированного рациона.

Специалист объяснил, что сало — это концентрат животных жиров, содержащий арахидоновую кислоту (омега-6), важную для целостности клеточных мембран, а также жирорастворимые витамины A, D и E. Продукт хорошо насыщает: даже небольшая порция надолго утоляет голод благодаря высокой калорийности (9,3 ккал на грамм).

Одним из ключевых полезных эффектов Поляков назвал стимуляцию моторики желчного пузыря: регулярное употребление жиров способствует выработке и оттоку желчи, что важно для пищеварения и косвенно может влиять на процессы похудения. Кроме того, сочетание селена и витамина Е в сале обладает противовоспалительным действием.

Диетолог подчеркнул, что жиры, включая сало, необходимы даже при снижении веса, если рацион в целом сбалансирован. Однако важно соблюдать меру: безопасной суточной нормой он назвал 20-30 г. Лучше всего употреблять продукт по утрам как часть сбалансированного завтрака.

Специалист по долголетию раскрыл секрет идеального завтрака для продления жизни

