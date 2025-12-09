Объявлены даты фестиваля New Star Camp в 2026 году

Как и в прошлые годы, здесь встретятся креаторы, бренды и все любители активного отдыха. Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp пройдёт на курорте Роза Хутор в Сочи с 23 по 29 марта.

Концепция весеннего фестиваля — Эволюция: новое начало. За 16 лет у New Star Camp накопился огромный опыт, идеи и смыслы, которые перезапустят фестиваль в ещё более сильном, смелом и современном формате. Все активности объединятся в четыре направления: Action, Music, Mind и Explore. В 2026 году гостей ждут 3 зоны сноупарка для разных уровней катания и 7 музыкальных сцен.

Споты для катания и поддержки райдеров расположатся на двух высотах. Главный сноупарк на отметке 1600 м будет работать как для профессионалов, так и для новичков и всех гостей фестиваля. Здесь можно стать не только победителем соревнований или научиться фристайлу на сноуборде, но и отдыхать в чилл-ауте с видом на горы.

По утрам и вечерам в программе фестиваля функциональные тренировки, New Star Yoga и забеги с опытными пейсерами среди самых красивых зимних видов.

В 2026 году больше половины музыкального лайн-апа будут составлять новые имена. Гостей ждут 7 постановочных шоу и сразу 6 полноценных дней музыки вместо 4 традиционных. Гостей фестиваля также ждёт комьюнити маркет, кинопоказы, лекции, световые и музыкальные инсталляции, Stand-Up шоу, фуд-корты и не только.

