Психолог рассказал, чем опасен предновогодний аврал на работе

Смещённый на задачи фокус подрывает здоровье. Психолог Дмитрий Кудряшов рассказал, чем опасен предновогодний аврал на работе. По словам эксперта, за большим количеством задач многие просто не замечают тревожные сигналы организма и доводят себя до нервного истощения.

«В итоге мы игнорируем достаточно лёгкие сигналы организма, на которых можно было бы взять маленькую паузу и нормально восстановиться, и замечаем проблему, только когда мы уже улетели в кювет. И потом приходится тратить многие месяцы, хорошо, если не годы, на восстановление. К сожалению, это частая проблема в нашей стране», — сказал психолог.

Кудряшов отметил, что при усталости у нас выключается та часть мозга, которая могла бы осознать, что мы устали и что надо бы притормозить и дать себе восстановиться. В итоге — автоматически действуем по известным сценариям. А привычки эти часто не самые полезные. Кто-то заедает стресс, кто-то снимает его алкоголем, чем ещё сильнее вредит себе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.