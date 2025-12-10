Офтальмолог рассказала, действительно ли черника улучшает зрение

Черника давно считается народным средством для улучшения зрения. Однако её реальная польза проявляется только при регулярном употреблении, а не мгновенно, рассказала в беседе с NEWS.ru офтальмолог Сабина Ашрафова.

Специалист подтвердила, что ягода обладает ценными свойствами благодаря высокому содержанию антиоксидантов, в частности антоцианов — пигментов, которые укрепляют стенки кровеносных сосудов, поддерживают здоровье сетчатки и способствуют восстановлению зрения после нагрузки, например, длительной работы за компьютером или пребывания на ярком свету.

«Черника действительно обладает уникальными свойствами, которые поддерживают здоровье глаз. Но важно подчеркнуть, что регулярное употребление черники приносит результат на постепенном накопительном эффекте, а не мгновенно», — отметила Ашрафова.

Помимо антоцианов, в состав черники входят кверцетин, рутин и гиперин, которые дополнительно укрепляют сосуды и снижают их проницаемость. Ягода также богата органическими кислотами, нормализующими обмен веществ, витаминами A, C, группы B и P, а также минералами: марганцем, кальцием, железом и магнием.

Офтальмолог подчеркнула, что черника полезна не только для глаз. Она улучшает кровообращение, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, стимулирует выработку коллагена, поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта и укрепляет иммунитет.

