Психолог рассказала, почему зима — идеальное время для самоанализа

Зима воспринимается организмом как переходный период. Психолог Ирина Кротова рассказала, почему этот период года является идеальным временем для самоанализа. По её словам, изменения в погоде и окружающем мире в целом влияют на наше мироощущение.

«Уровень энергии также связан с физиологией. При низком артериальном давлении количество энергии часто снижается, при высоком давлении, как правило, существенного падения не наблюдается. При этом для организма важно поддерживать привычный режим – это нормальная потребность и предпосылка для поиска адаптационных ресурсов, которые помогают справляться с изменениями внешней среды», – рассказала эксперт.

Психолог отметила, мы становимся более внимательными к деталям, пунктуальными, дисциплинированными, рассудительными, начитанными и толерантными. Это происходит, если удаётся преодолеть первоначальное ощущение холодного уныния. Такая тематика речи, изменение темпа жизни, обращение к прошлому, самоанализу, саморефлексии и рефлексии подчеркивают переход к более осмысленному и глубокому взаимодействию с собой и окружающим миром.

