Психолог объяснила, почему ожидание новогоднего чуда часто оборачивается разочарованием

Завышенные ожидания часто играют с нами злую шутку. Психолог Ксения Мосунова рассказала, почему надежда на новогоднее чудо часто не оправдывается. По её словам, мы сами загоняем себя в ловушку.

Мосунова описала это как психологический феномен «свежего старта». Она говорит, что временные рубежи создают иллюзию разрыва с прошлым, позволяя мысленно оставить старые ошибки и начать с чистого листа.

«Мозг, настроенный на чудо, болезненно реагирует, когда 2 января человек просыпается с теми же проблемами. Это эффект «гедонистической адаптации» — быстрого привыкания к самому факту «нового начала», из-за которого эйфория испаряется за пару дней», — сказала эксперт.

