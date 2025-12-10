Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, почему ожидание новогоднего чуда часто оборачивается разочарованием

Психолог объяснила, почему ожидание новогоднего чуда часто оборачивается разочарованием
Почему ожидание чуда не оправдывается
Комментарии

Завышенные ожидания часто играют с нами злую шутку. Психолог Ксения Мосунова рассказала, почему надежда на новогоднее чудо часто не оправдывается. По её словам, мы сами загоняем себя в ловушку.

Мосунова описала это как психологический феномен «свежего старта». Она говорит, что временные рубежи создают иллюзию разрыва с прошлым, позволяя мысленно оставить старые ошибки и начать с чистого листа.

«Мозг, настроенный на чудо, болезненно реагирует, когда 2 января человек просыпается с теми же проблемами. Это эффект «гедонистической адаптации» — быстрого привыкания к самому факту «нового начала», из-за которого эйфория испаряется за пару дней», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, как поставить цели на год
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android