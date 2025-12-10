Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, почему важно делать зарядку по утрам зимой

Эксперт рассказал, почему важно делать зарядку по утрам зимой
Почему важно делать зарядку утром зимой
Комментарии

Это ключ к поддержанию здоровья в холодное время года. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», почему важно делать зарядку по утрам зимой. По его словам, в этот период снижается общая двигательная активность, замедляется метаболизм, а иммунитет ослабевает.

Регулярная утренняя гимнастика стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и «запускает» организм после ночного покоя. Эффективность утренних нагрузок зимой выше: тело тратит больше энергии на терморегуляцию, что усиливает метаболический отклик. В отличие от лета, зимой особенно важно разогреть мышцы и суставы, чтобы избежать скованности и травм.

«Короткая разминка действительно повышает бодрость и работоспособность: она активирует симпатическую нервную систему, усиливает приток кислорода к мозгу и улучшает настроение за счёт выработки эндорфинов. Регулярная зарядка укрепляет иммунную систему, стимулируя лимфообращение и улучшая функцию дыхательной системы, что снижает риск ОРВИ. Однако тренировки на улице при температуре ниже –15 °C могут быть вредны — особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой или дыхательной систем. В таких случаях предпочтительна домашняя гимнастика», — сказал эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог объяснила, чем опасно стремление быть осознанным и продуктивным
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android