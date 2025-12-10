Эксперт рассказал, почему важно делать зарядку по утрам зимой

Это ключ к поддержанию здоровья в холодное время года. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», почему важно делать зарядку по утрам зимой. По его словам, в этот период снижается общая двигательная активность, замедляется метаболизм, а иммунитет ослабевает.

Регулярная утренняя гимнастика стимулирует кровообращение, ускоряет обмен веществ и «запускает» организм после ночного покоя. Эффективность утренних нагрузок зимой выше: тело тратит больше энергии на терморегуляцию, что усиливает метаболический отклик. В отличие от лета, зимой особенно важно разогреть мышцы и суставы, чтобы избежать скованности и травм.

«Короткая разминка действительно повышает бодрость и работоспособность: она активирует симпатическую нервную систему, усиливает приток кислорода к мозгу и улучшает настроение за счёт выработки эндорфинов. Регулярная зарядка укрепляет иммунную систему, стимулируя лимфообращение и улучшая функцию дыхательной системы, что снижает риск ОРВИ. Однако тренировки на улице при температуре ниже –15 °C могут быть вредны — особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой или дыхательной систем. В таких случаях предпочтительна домашняя гимнастика», — сказал эксперт.

