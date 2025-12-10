Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Новогодний марафон Sosnovka Horse пройдёт в Санкт-Петербурге 14 декабря

Новогодний марафон Sosnovka Horse пройдёт в Санкт-Петербурге 14 декабря
Новогодний марафон Sosnovka Horse
Комментарии

Это классная возможность активно провести выходные всей семьёй. Новогодний марафон Sosnovka Horse пройдёт в Санкт-Петербурге 14 декабря.

Участников ждут легкоатлетические соревнования в парке «Сосновка» на дистанциях 5,275 км, 10,55 км; 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км по кругу 5,275 км и 1 км «Детский старт» по видам активности бег, северная ходьба, каникросс, корпоративный забег, эстафета 4 по 5,275 км; FUN старты 1 км для детей и взрослых- КАНИкросс, КОТОкросс, ТаксоХОД, БЭБИстарт.

Организаторы также подготовили для гостей концертную программу, мастер-классы, утреннюю зарядку для детей и спортивную разминку для взрослых, урок зумбы, творческий конкурс детских рисунков, поделок и новогодних костюмов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ночной старт Monahi Night Trail пройдёт в Челябинске 13 декабря
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android