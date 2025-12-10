Российские спортсмены выиграли титульную дистанцию на престижном забеге в Таиланде

Теперь они гарантированно попадают на главную гонку трейлраннеров UTMB в 2026 году. С 4 по 7 декабря в Тайланде прошёл забег HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB. Российские атлеты команды Running Heroes Russia Антонина Юшина и Алексей Береснев выиграли титульную дистанцию Chiang Dao 160 (168 км).

Результаты HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB

Дистанция Chiang Dao 160 (168 км набор 8300 м)

Мужчины

Алексей Береснев (Россия) — 21:14.01. Цзячжу Чжао (Китай) — 21:40.09. Масатоси Обара (Япония) — 21:58.16.

Женщины

Антонина Юшина (Россия) — 22:34.21. Кэрет Арнольд (США) — 24:33.35. Жунхуа Ден (Китай) — 26:07.12.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира в одной из самых сложных триатлонных гонок