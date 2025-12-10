Скидки
Российские спортсмены выиграли титульную дистанцию на престижном забеге в Таиланде

Алексей Берсенев и Антонина Юшина
Комментарии

Теперь они гарантированно попадают на главную гонку трейлраннеров UTMB в 2026 году. С 4 по 7 декабря в Тайланде прошёл забег HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB. Российские атлеты команды Running Heroes Russia Антонина Юшина и Алексей Береснев выиграли титульную дистанцию Chiang Dao 160 (168 км).

Результаты HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB

Дистанция Chiang Dao 160 (168 км набор 8300 м)

Мужчины

  1. Алексей Береснев (Россия) — 21:14.01.
  2. Цзячжу Чжао (Китай) — 21:40.09.
  3. Масатоси Обара (Япония) — 21:58.16.

Женщины

  1. Антонина Юшина (Россия) — 22:34.21.
  2. Кэрет Арнольд (США) — 24:33.35.
  3. Жунхуа Ден (Китай) — 26:07.12.

