Российские спортсмены выиграли титульную дистанцию на престижном забеге в Таиланде
Теперь они гарантированно попадают на главную гонку трейлраннеров UTMB в 2026 году. С 4 по 7 декабря в Тайланде прошёл забег HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB. Российские атлеты команды Running Heroes Russia Антонина Юшина и Алексей Береснев выиграли титульную дистанцию Chiang Dao 160 (168 км).
Результаты HOKA Chiang Mai Thailand by UTMB
Дистанция Chiang Dao 160 (168 км набор 8300 м)
Мужчины
- Алексей Береснев (Россия) — 21:14.01.
- Цзячжу Чжао (Китай) — 21:40.09.
- Масатоси Обара (Япония) — 21:58.16.
Женщины
- Антонина Юшина (Россия) — 22:34.21.
- Кэрет Арнольд (США) — 24:33.35.
- Жунхуа Ден (Китай) — 26:07.12.
