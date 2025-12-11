Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Какие опасные болезни можно выявить с помощью обычного анализа крови?

Какие опасные болезни можно выявить с помощью обычного анализа крови?
Какие болезни выявляют с помощью анализа крови?
Комментарии

Простой и доступный анализ крови может стать первым шагом к диагностике тяжёлых заболеваний. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики с 26-летним стажем Ольга Малиновская.

Как отмечает специалист, простые лабораторные исследования способны стать важным сигналом для врача. Так, общий анализ крови может указать на воспалительные процессы, аллергические реакции, анемию или даже гематологические нарушения, включая онкологические. Биохимический анализ помогает оценить состояние внутренних органов: например, повышенный уровень глюкозы может говорить о риске диабета, а нарушения в липидном профиле — о развивающемся атеросклерозе. Изменения показателей также сигнализируют о возможных проблемах с печенью и почками.

Врач подчеркнула, что интерпретировать результаты анализов и ставить диагноз должен только специалист, так как отклонение от нормы не всегда однозначно говорит о патологии.

Читайте также:
Перечислены болезни, развивающиеся из-за похолодания

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android