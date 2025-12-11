Какие опасные болезни можно выявить с помощью обычного анализа крови?

Простой и доступный анализ крови может стать первым шагом к диагностике тяжёлых заболеваний. Об этом рассказала врач клинической лабораторной диагностики с 26-летним стажем Ольга Малиновская.

Как отмечает специалист, простые лабораторные исследования способны стать важным сигналом для врача. Так, общий анализ крови может указать на воспалительные процессы, аллергические реакции, анемию или даже гематологические нарушения, включая онкологические. Биохимический анализ помогает оценить состояние внутренних органов: например, повышенный уровень глюкозы может говорить о риске диабета, а нарушения в липидном профиле — о развивающемся атеросклерозе. Изменения показателей также сигнализируют о возможных проблемах с печенью и почками.

Врач подчеркнула, что интерпретировать результаты анализов и ставить диагноз должен только специалист, так как отклонение от нормы не всегда однозначно говорит о патологии.

