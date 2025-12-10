Скидки
Психолог рассказала, как избавиться от дурных мыслей

Как бороться с навязчивыми мыслями
Важно работать со своими убеждениями. Психолог Алёна Никольская в беседе с aif.ru поделилась методами избавления от навязчивых мыслей. Она посоветовала вести дневник и придумать для себя «стоп-мысль», которая прерывала бы поток негатива.

Можно попробовать договориться с собой на то, что негативные мысли заслуживают всего 10-15 минут вашего времени в сутки. Когда этот срок истекает, важно с помощью практик возвращаться к реальности. Для этого задайте себе несколько вопросов.

«Есть ли реальная опасность того, чего вы боитесь? Или, может, вам ничто не угрожает? Или то, что вас пугает, даже будет вам полезно? Подумайте, что вы в силах сделать, чтобы не допустить развития негативных событий», — сказала психолог.

