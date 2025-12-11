Скидки
Lifestyle Новости

Диетолог объяснила, как побороть зависимость от сладкого

Диетолог объяснила, как побороть зависимость от сладкого
Как побороть зависимость от сладкого?
Чем можно заменить сладости без вреда для здоровья? На этот вопрос ответила врач-диетолог Марият Мухина.

По её словам, справиться с тягой к сладкому помогут натуральные сахарозаменители, которые не нагружают поджелудочную железу и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. Эксперт выделила несколько наиболее полезных природных альтернатив.

Во-первых, это трегалоза («сахар грибов и ракообразных»). Она не задействует инсулиновые системы, сразу проникает в клетки, не повышает уровень сахара в крови и обладает защитными свойствами. В редких случаях может вызывать газообразование или слабительный эффект.

Во-вторых, следует обратить внимание на архат, он же фрукт Будды. Его экстракт примерно в 200 раз слаще обычного сахара. Плоды содержат высокие дозы витаминов А, В, С, Е и К, используются в медицине для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Имеет определённые противопоказания, которые необходимо учитывать, отметила врач.

Наконец, побороть тягу к сладкому поможет топинамбур («земляная груша»). Он обладает характеристиками, схожими с архатом, и также является естественным заменителем сахара. Диетолог рекомендует с осторожностью давать его детям.

В список полезных натуральных подсластителей врач также включила стевию и сироп агавы.

