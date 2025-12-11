Диетолог объяснила, как побороть зависимость от сладкого

Чем можно заменить сладости без вреда для здоровья? На этот вопрос ответила врач-диетолог Марият Мухина.

По её словам, справиться с тягой к сладкому помогут натуральные сахарозаменители, которые не нагружают поджелудочную железу и не вызывают резких скачков глюкозы в крови. Эксперт выделила несколько наиболее полезных природных альтернатив.

Во-первых, это трегалоза («сахар грибов и ракообразных»). Она не задействует инсулиновые системы, сразу проникает в клетки, не повышает уровень сахара в крови и обладает защитными свойствами. В редких случаях может вызывать газообразование или слабительный эффект.

Во-вторых, следует обратить внимание на архат, он же фрукт Будды. Его экстракт примерно в 200 раз слаще обычного сахара. Плоды содержат высокие дозы витаминов А, В, С, Е и К, используются в медицине для укрепления иммунитета и нормализации пищеварения. Имеет определённые противопоказания, которые необходимо учитывать, отметила врач.

Наконец, побороть тягу к сладкому поможет топинамбур («земляная груша»). Он обладает характеристиками, схожими с архатом, и также является естественным заменителем сахара. Диетолог рекомендует с осторожностью давать его детям.

В список полезных натуральных подсластителей врач также включила стевию и сироп агавы.

