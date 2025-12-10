Психолог рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год

Не стоит бояться отстаивать личные границы. Психолог Марина Крапивная рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год. По её словам, решение не брать какой-либо презент — не проявление невоспитанности, а уважение к самому себе.

Так, например, не стоит бояться отказываться от слишком дорогих или интимных подарков. Важно вежливо, но чётко показать дарителю свою позицию.

«Спокойно, без обвинений, но объяснив своё решение. Например: «Мне приятно ваше внимание, но я не могу принять такой дорогой подарок — буду чувствовать себя обязанным», «Спасибо, но по нашим правилам я не могу принимать личные подарки», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.