Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год

Психолог рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год
Как отказаться от неуместного подарка на Новый год
Комментарии

Не стоит бояться отстаивать личные границы. Психолог Марина Крапивная рассказала, как отказаться от неуместного подарка на Новый год. По её словам, решение не брать какой-либо презент — не проявление невоспитанности, а уважение к самому себе.

Так, например, не стоит бояться отказываться от слишком дорогих или интимных подарков. Важно вежливо, но чётко показать дарителю свою позицию.

«Спокойно, без обвинений, но объяснив своё решение. Например: «Мне приятно ваше внимание, но я не могу принять такой дорогой подарок — буду чувствовать себя обязанным», «Спасибо, но по нашим правилам я не могу принимать личные подарки», — сказала эксперт.

Комментарии
