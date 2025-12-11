Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Названо идеальное время для ужина зимой

Названо идеальное время для ужина зимой
Идеальное время для ужина зимой
Комментарии

Зимой нужно ужинать раньше. Последний приём пищи должен состояться не позднее 19:00, чтобы не нарушить естественные ритмы организма, рассказала диетолог Валентина Палаццо.

По словам эксперта, из-за недостатка солнечного света зимой гормон сна мелатонин начинает вырабатываться раньше. Если в это время организм вынужден переваривать пищу, это приводит к конфликту внутренних процессов.

«Откладывая ужин, мы заставляем организм начинать пищеварение как раз в тот момент, когда его внутренняя система начинает готовиться к отдыху», — пояснила Палаццо.

Последствиями позднего ужина могут стать беспокойный сон, тяжесть в животе, а на следующий день — повышенная раздражительность и усталость.

Диетолог также порекомендовала вечером избегать сладостей и алкоголя. Идеальный зимний ужин, по её словам, должен состоять из нежирных белков, варёных овощей и небольшой порции сложных углеводов.

Читайте также:
Нутрициолог рассказала, чем ужинать, чтобы крепко спать

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android