Названо идеальное время для ужина зимой

Зимой нужно ужинать раньше. Последний приём пищи должен состояться не позднее 19:00, чтобы не нарушить естественные ритмы организма, рассказала диетолог Валентина Палаццо.

По словам эксперта, из-за недостатка солнечного света зимой гормон сна мелатонин начинает вырабатываться раньше. Если в это время организм вынужден переваривать пищу, это приводит к конфликту внутренних процессов.

«Откладывая ужин, мы заставляем организм начинать пищеварение как раз в тот момент, когда его внутренняя система начинает готовиться к отдыху», — пояснила Палаццо.

Последствиями позднего ужина могут стать беспокойный сон, тяжесть в животе, а на следующий день — повышенная раздражительность и усталость.

Диетолог также порекомендовала вечером избегать сладостей и алкоголя. Идеальный зимний ужин, по её словам, должен состоять из нежирных белков, варёных овощей и небольшой порции сложных углеводов.

