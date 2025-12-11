Психолог рассказала, что нужно успеть сделать в конце года

Важно отказаться от всего ненужного. Психолог Юлия Юданова рассказала, что важно успеть сделать перед Новым годом. По словам эксперта, последние недели 2025-го — лучшее время, чтобы попрощаться со всем, что уже давно потеряло актуальность.

Расхламление пространства — важная часть подготовки к новому году. Таким образом мы даём психике возможность перезагрузиться и буквально освобождаем место для новых эмоций, впечатлений и мотивации. Это касается в том числе цифрового пространства — ненужные заметки, фото и приложения стоит удалить.

«Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее», — отметила эксперт.

