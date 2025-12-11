Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, что нужно успеть сделать в конце года

Психолог рассказала, что нужно успеть сделать в конце года
Что важно успеть сделать перед новым годом
Комментарии

Важно отказаться от всего ненужного. Психолог Юлия Юданова рассказала, что важно успеть сделать перед Новым годом. По словам эксперта, последние недели 2025-го — лучшее время, чтобы попрощаться со всем, что уже давно потеряло актуальность.

Расхламление пространства — важная часть подготовки к новому году. Таким образом мы даём психике возможность перезагрузиться и буквально освобождаем место для новых эмоций, впечатлений и мотивации. Это касается в том числе цифрового пространства — ненужные заметки, фото и приложения стоит удалить.

«Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее», — отметила эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, почему зима — идеальное время для самоанализа
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android