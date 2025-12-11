На Воробьёвых горах открылась одна из главных площадок проекта «Зима в Москве»

На территории Московского дворца пионеров гостей ежедневно будет ждать уникальное световое шоу. 10 декабря на Воробьёвых горах открылась одна из главных площадок проекта «Зима в Москве». Благодаря современным технологиям на фасаде здания посетители увидят праздничные сюжеты зимних сказок, а на территории парка — северное сияние и животных, обитающих на территории России.

Москвичам также будут доступны бесплатный каток, лыжные трассы, креативная лаборатория, ярмарка. Кроме того, на площадке открылся первый ресторан столичных колледжей, где студенты готовят совместно со своими наставниками.

Фото: Пресс-служба проекта «Зима в Москве»

Бесплатный каток площадью 4000 кв. м будет работать в любую погоду на протяжении праздников. Посетителям будет доступна аренда коньков и специальных пингвинов-помощников для детей. Чтобы попасть на сеанс, нужна предварительная регистрация.

Атмосферу праздника создаст и «Аллея волшебных фонарей» — яркое пространство с арт-объектами и праздничными инсталляциями, где каждый сможет загадать желание. Здесь же ежедневно будет работать рождественская ярмарка.

Фото: Пресс-служба проекта «Зима в Москве»

В здании Дворца пионеров для детей и взрослых будет работать креативная лаборатория, где участники смогут создать новогодние украшения, глиняные и фарфоровые изделия, флорариумы, игрушки из фетра и праздничные салфетки, украшенные пайетками в русском стиле.

