Организаторы подготовили для спортсменов захватывающую трассу длиной 5 километров. Забег с препятствиями «Медвежья гонка» пройдёт в Химках 14 декабря на территории Олимпийского учебно-спортивного центра Планёрная.

Участников ждёт больше 25 препятствий различного уровня сложности. Им предстоит преодолеть длинные и разноуровневые рукоходы, стены и рампы, перенос тяжестей и колючую проволоку — всё это заставит работать тело на пределе возможностей.

Попробовать свои силы можно в различных форматах. В программе: индивидуальный забег (по возрастам), командный старт (4 человека, не менее одной женщины в команде), парный забег (2 участника разного пола). Участникам в командах и парах разрешается помогать друг другу. Условие — прохождение испытания или 15 берпи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.