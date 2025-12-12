Безобидный утренний ритуал может исказить анализ крови

Утром перед сдачей анализа следует пересмотреть свои привычки. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Даже такая рутинная утренняя процедура, как чистка зубов, может повлиять на точность анализа крови на глюкозу. Стандартный анализ крови на сахар сдают строго натощак после 8–12 часов голода. По словам специалиста, сама зубная паста, если её не проглатывать, не влияет на уровень глюкозы напрямую. Однако может сработать опосредованный эффект.

«Рефлекторное слюноотделение и действие вкусовых рецепторов, особенно от сладковатой пасты, может спровоцировать выброс инсулина, что теоретически способно незначительно снизить глюкозу», — пояснила Зарема Тен.

Врач подчеркнула, что для большинства людей это изменение некритично. Но в ситуациях, требующих максимальной точности — например, при диагностике пограничных состояний вроде преддиабета, — лучше перестраховаться.

