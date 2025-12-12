Скидки
Lifestyle Новости

Эндокринолог предупредила о скрытых рисках майонеза

Эндокринолог предупредила о скрытых рисках майонеза
Врач предупредила о скрытых рисках майонеза
Комментарии

Популярный соус может стать скрытой угрозой для здоровья из-за высокой калорийности и вредных добавок. Об этом рассказала эндокринолог Маргарита Белоусова.

Основная опасность промышленного майонеза, по словам специалиста, заключается в рецептуре. Большое количество подсолнечного масла делает продукт крайне калорийным — около 700 ккал на 100 г. Это не только повышает риск набора веса, но и приводит к избыточному потреблению омега-6 жирных кислот, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё один риск связан с добавлением трансжиров, которые часто используют производители для увеличения срока годности продукта. Эти вещества опасны тем, что они повышают риск развития атеросклероза, пояснила эндокринолог.

При этом врач не призывает к полному отказу от майонеза, а рекомендует разумное потребление. Безопасной дозой она считает 2-3 столовые ложки соуса на 500-граммовую порцию салата, и не чаще пары раз в месяц.

В качестве более полезной альтернативы для заправки салатов Маргарита Белоусова предложила использовать натуральный йогурт или кефир, которые сохраняют вкус блюда, но значительно снижают риски для здоровья.

Комментарии
