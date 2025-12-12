Эндокринолог предупредила о скрытых рисках майонеза

Популярный соус может стать скрытой угрозой для здоровья из-за высокой калорийности и вредных добавок. Об этом рассказала эндокринолог Маргарита Белоусова.

Основная опасность промышленного майонеза, по словам специалиста, заключается в рецептуре. Большое количество подсолнечного масла делает продукт крайне калорийным — около 700 ккал на 100 г. Это не только повышает риск набора веса, но и приводит к избыточному потреблению омега-6 жирных кислот, что может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё один риск связан с добавлением трансжиров, которые часто используют производители для увеличения срока годности продукта. Эти вещества опасны тем, что они повышают риск развития атеросклероза, пояснила эндокринолог.

При этом врач не призывает к полному отказу от майонеза, а рекомендует разумное потребление. Безопасной дозой она считает 2-3 столовые ложки соуса на 500-граммовую порцию салата, и не чаще пары раз в месяц.

В качестве более полезной альтернативы для заправки салатов Маргарита Белоусова предложила использовать натуральный йогурт или кефир, которые сохраняют вкус блюда, но значительно снижают риски для здоровья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.