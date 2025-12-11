Психолог назвала причину появления тревоги о здоровье

Таким образом человек может компенсировать беспокоящую его неопределённость в вещах, на которые он не может повлиять. Психолог Татьяна Павлова объяснила, откуда в нас рождается тревога за здоровье.

По словам эксперта, причина кроется на глубинном уровне психики. Часто бывает так, что нас беспокоят вещи или события, изменить которые мы не в силах. Тогда фокус смещается на более простые в этом смысле темы, чтобы психика могла освободиться от давления.

«Это может работать так: в мире много неопределённостей, на которые я никак не могу повлиять, это вызывает у меня общее напряжение, но эта тревога не находит разрешения. Поэтому я направляю её на то, где я могу что-то сделать, — например, моё здоровье. Начинаются мысли: эта родинка — это уже меланома или ещё нет? У меня закололо в животе — это рак кишечника или ещё нет?» — сказала эксперт.

