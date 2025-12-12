Скидки
Психолог рассказала, как в новом году внедрить в жизнь полезные привычки

В этом поможет самоанализ. Психолог Елена Гроза рассказала, как внедрить в жизнь правильные привычки в новом году. Для начала важно честно ответить себе на вопрос, какие сферы жизни не устраивают сейчас.

Саморефлексия подсветит проседающие моменты и поможет определиться с тем, над чем стоит работать в первую очередь.

«К концу года люди подводят итоги: видят, что удалось, а что — нет. На стыке честного анализа своих побед и выводов за прошедший год появляется хороший эмоциональный фон для старта. Есть и нейрофизиологический аспект: ожидание новой жизни само по себе повышает дофаминовый отклик. Важно только направить эту энергию в один-два-три реалистичных изменения, а не в список из 100 пунктов», — сказала эксперт.

