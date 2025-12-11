Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог предупредил о негативных последствиях предновогодней суеты

Психолог предупредил о негативных последствиях предновогодней суеты
Чем опасна предновогодняя суета
Комментарии

Важно бережно отнестись к своему здоровью. Психолог Михаил Хорс заявил, что чрезмерное погружение в предновогоднюю суету может довести человека до расстройства. Психика часто не выдерживает такой нагрузки и подаёт сигналы в виде тревоги, апатии и плохого самочувствия в принципе.

«Задаём себе вопрос: «Если я не успею, что самого плохого может произойти? Чем это плохо? И почему так нельзя?» И, изучая самый негативный сценарий, проходя по нему ступенчато до самых ужасных фантазий, в какой-то момент люди осознают, что беды-то никакой особой и не будет и ничего страшного не случится», — сказал эксперт.

Хорс подчеркнул, что мы часто сталкиваемся с классической когнитивной ошибкой. Вгоняя себя в мысль, что всё рухнет, если не успеть закрыть задачи до праздников, заблуждаемся. По словам психолога, отношения с тем же начальником могут испортиться, а могут, наоборот, улучшиться вне зависимости от предновогоднего периода.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, что нужно успеть сделать в конце года
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android