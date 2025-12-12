Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как легко отпустить накопившиеся за год обиды

Психолог рассказала, как легко отпустить накопившиеся за год обиды
Как отпустить старые обиды
Комментарии

Поможет простая практика. Психолог Юлия Юданова рассказала, как отпустить старые обиды и начать год с положительными эмоциями. Эксперт посоветовала не таить негативные чувства, а выплеснуть их. Лучше всего сделать это в письме.

«В письме обидчику можно высказать всё, что наболело. Например, можно написать бранные слова или признаваться в любви. Людям, которые сами обидели кого-то, можно написать письма-извинения. Смысл техники в том, что вам обязательно станет легче и спокойнее на душе», — сказала она.

Спустя сутки письмо можно порвать или сжечь. Это действие дополнительно простимулирует психику и поможет отпустить негатив.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог рассказала, как избавиться от дурных мыслей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android