Психолог рассказала, как легко отпустить накопившиеся за год обиды

Поможет простая практика. Психолог Юлия Юданова рассказала, как отпустить старые обиды и начать год с положительными эмоциями. Эксперт посоветовала не таить негативные чувства, а выплеснуть их. Лучше всего сделать это в письме.

«В письме обидчику можно высказать всё, что наболело. Например, можно написать бранные слова или признаваться в любви. Людям, которые сами обидели кого-то, можно написать письма-извинения. Смысл техники в том, что вам обязательно станет легче и спокойнее на душе», — сказала она.

Спустя сутки письмо можно порвать или сжечь. Это действие дополнительно простимулирует психику и поможет отпустить негатив.

