Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Парапланерист Егор Посохин рассказал, испытывает ли страх, когда выполняет опасные трюки

Парапланерист Егор Посохин рассказал, испытывает ли страх, когда выполняет опасные трюки
Егор Посохин
Комментарии

Спортсмен признался, что с опытом не становится более бесстрашным. Экстремал Егор Посохин в интервью MAXIM рассказал, что начал интересоваться параглайдингом в подростковом возрасте, а в 21 год попробовал выполнить свои первые трюки. По словам Егора, он делал это через просмотр видео, попытки копирования.

«Всегда страшно, когда делаю какой-то трюк впервые. Когда после паузы возобновляю полёты, тоже страшно. Страх неизвестности. Сделать первый шаг и просто попробовать что-то такое стрёмное — это всегда очень страшно. Но как только этот шаг делается, страх отступает и начинается рабочий процесс», — поделился Егор.

Экстремал подчеркнул, что у него также выработалось железное чувство самосохранения. По словам Посохина, раньше, когда опыта не было, он многое делал на свой страх и риск. Сейчас спортсмен больше анализирует и лучше понимает, к чему может привести очередной трюк.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Российские спортсмены выиграли титульную дистанцию на престижном забеге в Таиланде
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android