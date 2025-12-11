Парапланерист Егор Посохин рассказал, испытывает ли страх, когда выполняет опасные трюки

Спортсмен признался, что с опытом не становится более бесстрашным. Экстремал Егор Посохин в интервью MAXIM рассказал, что начал интересоваться параглайдингом в подростковом возрасте, а в 21 год попробовал выполнить свои первые трюки. По словам Егора, он делал это через просмотр видео, попытки копирования.

«Всегда страшно, когда делаю какой-то трюк впервые. Когда после паузы возобновляю полёты, тоже страшно. Страх неизвестности. Сделать первый шаг и просто попробовать что-то такое стрёмное — это всегда очень страшно. Но как только этот шаг делается, страх отступает и начинается рабочий процесс», — поделился Егор.

Экстремал подчеркнул, что у него также выработалось железное чувство самосохранения. По словам Посохина, раньше, когда опыта не было, он многое делал на свой страх и риск. Сейчас спортсмен больше анализирует и лучше понимает, к чему может привести очередной трюк.

