Ультрамарафон Mad Fox Ultra пройдёт в Ярославской области с 19 по 21 декабря

Для многих трейлраннеров этот старт ежегодно станет не просто заключительным в календарном году, но и целевым на весь зимний сезон. С 19 по 21 декабря в городе Переславле-Залесском Ярославской области пройдёт ежегодный ультрамарафон по пересечённой местности Mad Fox Ultra.

В этом году в списках участников более 3 тысяч спортсменов из 295 городов России и 8 стран мира, среди которых Россия, Беларусь, Израиль, Кыргызстан, Латвия, Нидерланды, Таджикистан и Франция.

На гонке традиционно будут представлены дистанции различной сложности – от костюмированного новогоднего забега «Snowman Fun Trail 2К» длиной 2 км до титульной дистанции гонки Valhalla Race 100 miles (160 км). Кроме того, есть дистанции для детей и подростков – 1 и 3 км соответственно, а также зимняя трейл-эстафета.

Фото: Пресс-служба ультрамарафона Mad Fox Ultra

Самым ярким и запоминающимся событием субботы станет старт титульной дистанции гонки Valhalla Race 100 miles (20 декабря, 16:00). 250 атлетов выйдут на трассу протяжённостью 160 км, проходящую через национальный парк «Плещеево озеро» и живописную округу города, который часто называют музеем под открытым небом. Перед стартом Valhalla Race 100 miles по традиции пройдут пиротехническое шоу и зрелищное выступление артистов.

Другой яркий старт субботы, 20 декабря – это костюмированный забег «Snowman Fun Trail 2К», образы к которому создаются атлетами на протяжении многих месяцев. На старт в 12:30 выйдут почти 300 участников. Отличительной чертой гонки этого года станет пресс-конференция одних из сильнейших трейлраннеров в России в настоящий момент – Антонины Юшиной и Алексея Береснева.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Российские спортсмены выиграли титульную дистанцию на престижном забеге в Таиланде