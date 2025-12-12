Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт в Москве с 12 декабря по 11 января

Он станет частью масштабного проекта «Зима в Москве». С 12 декабря по 11 января на 35 площадках столицы пройдёт ежегодный фестиваль «Путешествие в Рождество». В каждой локации создадут новогоднюю атмосферу. Так, пространство на Манежной площади превратится в город ёлочных игрушек, где гостей будут встречать не только Дед Мороз и Снегурочка, но и другие герои сказок. Коробки с волшебными фигурками и винтажные открытки станут декорациями для небольших спектаклей.

Юные гости фестиваля смогут принять участие в творческих мастер-классах. Например, ребят познакомят с разными техниками изготовления ёлочных игрушек. Поклонников зимних видов спорта ждут на тренировках и любительских матчах по кёрлингу, командных эстафетах и хоккейных встречах.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» Фото: Пресс-служба проекта «Зима в Москве»

Приобрести подарки для родных и близких жители и гости столицы смогут в ярмарочных шале. На витринах представят винтажные и современные сувениры, новогодние украшения и игрушки, свечи, наборы чая и натуральные сладости. Гастрономическая программа порадует разнообразием — от традиционных блюд русской кухни до авторских рецептов.

Составить маршрут по зимней Москве поможет ежегодный квест «Путешествие за подарком мечты». Участники исследуют городские улицы, познакомятся с рождественскими обычаями и традициями разных регионов страны и в завершение получат памятные призы.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.