Парапланерист Егор Посохин рассказал о своём первом экстремальном трюке

Долгое время спортсмен наблюдал со стороны. Парапланерист Егор Посохин рассказал в интервью MAXIM о своём первом экстремальном трюке.

«С 16 лет смотрел видосы всяких акробатов, которые уже крутили трюки. Первый раз я начал что-то подобное практиковать, когда мне было 22 или 21. Всё это время не знал, как перейти от просмотра к практике», — вспомнил экстремал.

По словам Егора, в 21 год он нашёл человека, который ему дал базу. И дальше спортсмен уже учился делать всё самостоятельно — через просмотр видео и попытки копирования. Загвоздка заключалась в том, что тогда не было материалов о правильной технике, а люди и сами не могли объяснить, как они делают свои трюки.

