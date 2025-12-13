Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

26 катков «Московских сезонов» откроют по всей столице

26 катков «Московских сезонов» откроют по всей столице
«Московские сезоны»
Комментарии

Этой зимой по всей столице вновь откроются катки на площадках фестиваля «Московские сезоны». Крупнейшие из них появятся в районах Кузьминки, Тёплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. Всего откроется 26 катков.

Посетить ледовые пространства можно будет с 11:00 до 22:00 по будням, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. Необходима предварительная регистрация на сеанс. Вход со своими коньками и экипировкой на 25 площадок сделают бесплатным. А на каток фестивальной локации в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится приобрести билет.

Для посетителей предусмотрены камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки коньков и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков — от 27 до 47. Детям от трёх лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно — с письменного согласия родителей. В течение зимнего сезона на 10 ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдёт в Москве с 12 декабря по 11 января
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android