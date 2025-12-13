26 катков «Московских сезонов» откроют по всей столице

Этой зимой по всей столице вновь откроются катки на площадках фестиваля «Московские сезоны». Крупнейшие из них появятся в районах Кузьминки, Тёплый Стан, Марьино, Коптево и Вешняки. Всего откроется 26 катков.

Посетить ледовые пространства можно будет с 11:00 до 22:00 по будням, а в выходные дни — с 10:00 до 22:00. Необходима предварительная регистрация на сеанс. Вход со своими коньками и экипировкой на 25 площадок сделают бесплатным. А на каток фестивальной локации в музее-заповеднике «Коломенское» понадобится приобрести билет.

Для посетителей предусмотрены камеры хранения, зоны отдыха, пункты заточки коньков и аренды снаряжения. На выбор будут детские и взрослые размеры коньков — от 27 до 47. Детям от трёх лет предложат воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов. Подростки от 10 до 14 лет смогут кататься самостоятельно — с письменного согласия родителей. В течение зимнего сезона на 10 ледовых площадках запланированы театрализованные выступления фигуристов. Они покажут спектакли по мотивам русских сказок.

